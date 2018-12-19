2018-12-19T14:02:52+03:00
Общество

20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода

Дарья САВЕНКО
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Порывы ветра достигнут 20 м/с.Порывы ветра достигнут 20 м/с.Фото: Дарья САВЕНКО
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В четверг, 20 декабря, в Алтайском крае ожидается снег, метель, на дорогах гололедица и местами снежные заносы. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю просит быть аккуратнее и еще раз напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду.

Водителям при осадках необходимо уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движении. Пешеходам при сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении, а находясь дома, закрыть окна. Предельно внимательными нужно быть на проезжей части дороги. Пожилым людям в период сильного гололеда лучше по возможности оставаться дома или передвигаться в сопровождении близких.

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