2018-12-19T14:05:47+03:00
Происшествия

Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Заведующая одного из детских садов Барнаула предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, три года назад женщина устроила в детсад своих знакомых на должность рабочего и сантехника. Для этого даже изготовили подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени. Однако на работу знакомые не ходили, а зарплату за них получала сама заведующая. За два года она похитила более 170 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по двум статьям «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности». В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала, но, тем не менее, вскоре она предстанет перед судом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаул встал в девятибальных пробках утром 20 декабря
Рождественская ярмарка открылась в парке «Барнаульская крепость»
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт