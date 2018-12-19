Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»

19 Дек. 13:30 2018-12-19T14:05:47+03:00

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Заведующая одного из детских садов Барнаула предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, три года назад женщина устроила в детсад своих знакомых на должность рабочего и сантехника. Для этого даже изготовили подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени. Однако на работу знакомые не ходили, а зарплату за них получала сама заведующая. За два года она похитила более 170 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по двум статьям «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности». В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала, но, тем не менее, вскоре она предстанет перед судом.