2018-12-19T12:25:08+03:00
Общество

Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135

Дарья САВЕНКО
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С 26 декабря 2018 года в Барнауле начнут принимать документы на перевод детей в новую школу №135, которую построили в квартале 2008 (ул.Сиреневая, 16).

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, собрания для родителей будущих учащихся состоятся уже на этой неделе: 1-е классы – 19 декабря в 18.00; 2-4-е классы –20 декабря в 18.00 и 5-8-е классы –21 декабря в 17.00.

Документы на перевод будут принимать через неделю при личном обращении родителей (законных представителей) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №135» с 8.00 либо при обращении в электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края в разделе «В школу на текущий год». Важно, что для подачи заявления в электронном виде необходимо наличие у родителя (законного представителя) подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Дополнительные вопросы по поводу перевода можно задать по телефонам: 205-135 (МАОУ «СОШ №135»), 569-029, 569-032, 569-036 (комитет по образованию города Барнаула).

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