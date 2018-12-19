2018-12-19T12:32:20+03:00
Общество

День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря

Иван ОЛЕКСЮК
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Служба в БарнаулеСлужба в БарнаулеФото: пресс-службы Барнаульской епархии
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В среду, 19 декабря, весь православный мир празднует День Николая Чудотворца. В храмах по всей стране проходят божественные литургии. В Барнауле службу провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в Никольском храме.

- Святитель Николай Чудотворец родился в III веке в приморском городе Патары в Ликии, на окраине Византийской империи. Николая воспитали богатые и знатные родители. С малых лет он не переставал их удивлять. Например, во время крещения, еще не умея ходить, святой Николай около трех часов простоял в купели на своих маленьких ногах, - сообщает алтайская епархия.

Получив пресвитерский сан, Николай Чудотворец пребывал в постоянной молитве и посте, жил без излишеств. Великий Божий угодник прожил много лет. На протяжении всей своей жизни он помогал людям словом и делом. Святой благословлял, исцелял, защищал и совершал великое множество благочестивых поступков.

Как провести этот день?

Святые отцы советуют в этот день, по возможности, отказаться от изнуряющей работы и провести день в молитве и размышлениях. Постарайтесь быть добрыми к близким, не злитесь и не ругайтесь.

О чем ему молятся?

Николай Чудотворец покровительствует путешественникам, детям. Считается, что он может помочь тем, кто просит о создании семьи счастливом браке.

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