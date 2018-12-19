Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя

19 Дек. 10:40 2018-12-19T10:40:18+03:00

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Спустя почти год, удалось доказать вину пьяного водителя. Водитель не отрицал, что употреблял алкоголь, но уверял полицейских, что просто сидит в машине.

1 января этого года мужчина ехал на своем автомобиле Toyota Camry. Один из жителей, заметив пьяного водителя, сообщил в полицию. Прибывшие инспекторы ГИБДД обнаружили автомобиль в районе дома №144 по улице Кулагина. Водителю предложили «дунуть в трубку».

- При прохождении освидетельствования в установленном порядке около 20.20 с помощью алкотестера в пробе выдыхаемого воздуха обнаружено 0,785 мг/л алкоголя, то есть установлено состояние алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Барнаулу.

Возможно, ему удалось бы уйти от ответственности, если бы не показания свидетеля. Но, как рассказала заместитель начальника отдела дознания УМВД Любовь Кириллова, благодаря показаниями очевидца дело передали в суд, который признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами.

Кстати, в момент совершения правонарушения водитель уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде на полтора года. Помимо лишения прав в прошлый раз его оштрафовали на 30 тыс. рублей.