Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год

19 Дек. 10:16 2018-12-19T10:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда школьников «120dB», состоящая из учеников двух гимназий - №69 и № 42, завершила победами игровой 2018-й год.

Так, 14 декабря в стенах АлтГПУ ребята сразились в полуфинальной игре за Кубок Деда Мороза, сыграв музыкальный конкурс музотлон и визитку, и вышли в финал Барнаульской Лиги наравне с сильными и известными взрослыми командами города: «Союз Нерушимый», «Сын маминой подруги» и «Снег». Уже на следующий день, 15 декабря, юная команда стала Чемпионом сезона 2017-2018 гг. Юниор-Лиги КВН Алтайского края. Команда КВН «Дневник на стол» и команда КВН «На стиле» поделили второе место, а третье заняла команда из Междуреченска «Для галочки».

Команда «120dB» выражает признательность своим болельщикам, друзьям, родителям, чья поддержка и вера позволили взять еще один кубок - приз зрительских симпатий «Народная команда».

Ребята благодарят администрации гимназий № 69 и № 42, Злобину Т.М. и Татарникову Г.В., организаторов игр – Барнаульскую Лигу и Юниор Лигу и своего главного вдохновителя – Юрия Степанова.

- Участники команды и родители надеются на благосклонное отношение со стороны Администрации города Барнаула и края, так как на сегодняшний день «120dB» – это единственная команда КВН, отстаивающая честь Алтайского края на играх Международного Союза КВН в г. Москве, - подчеркивает мама КВНщика и председатель родительского комитета команды Ольга Паламарчук.

Читайте также

Детская команда КВН из Барнаула выступила в Москве

Детская команда КВН «120dB» (гимназии №69 и №42) вернулась в Барнаул из Москвы, где участвовала в записи телевизионной Юниор Лиги КВН (подробнее).