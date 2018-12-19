2018-12-19T10:09:15+03:00
Экономика

«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов

САПОЖКОВА Александра
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Консолидация электросетевых активов повысит надежность энергоснабжения региона. Об этом шла речь на встрече директора филиала «Алтайэнерго» Николая Пантелеева с руководителями предприятий, представителями органов власти и муниципальных образований региона.

В Алтайском крае нет большой раздробленности в электросетевом хозяйстве. Однако в регионе имеются энергообъекты бесхозные, либо принадлежащие собственнику, который не имеет возможности их содержать и обслуживать. Плохое состояние таких линий электропередачи и подстанций негативно сказывается на энергоснабжении. Для повышения качества и надежности электроснабжения в компании и реализуют программу консолидации.

При передаче сетей в одни руки для жителей упрощаются оплата за потребленные энергоресурсы, подача заявок на технологическое присоединение к сетям. Потребители будут четко знать – кто отвечает за свет в домах и с кого спросить, если этого не происходит. Компания, которая имеет мощную техническую базу, вложит во вновь приобретенные сети средства, необходимые для проведения модернизации и реконструкции объектов.

- В «Алтайэнерго» для консолидации объектов используют разные механизмы, – говорит Николай Пантелеев. – Это и безвозмездная передача их в собственность, часть сетей и подстанций «Алтайэнерго» принимает в аренду, другую часть – бесконтрольно-функционирующие энергообъекты - ставит на баланс. В 2018 году на базе «Алтайэнерго» консолидировано 248 линий электропередачи и 101 трансформаторная подстанция. Наша цель: на территории Алтайского края бесхозяйных объектов быть не должно.

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