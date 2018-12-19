2018-12-19T09:15:36+03:00
Общество

Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора

Дарья САВЕНКО
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Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбораБелокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбораФото: Дарья САВЕНКО
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Более 18 миллионов рублей курортного сбора получил алтайский город Белокуриха за семь месяцев со дня введения курортного сбора.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, Часть собранных средств уже вложили в благоустройство территории города. В Белокурихе провели работы в городских лесах - около 12 гектаров очистили от поросли и валежника. Также заключены контракты на поставку и установку скамеек, урн. Подрядчик подготовил площадки к установке скамеек. Также заключен контракт на благоустройство левого берега реки Белокурихи в районе санатория «Алтайский замок» и старой радонолечебницы.

Напомним, что с 1 мая 2018 года на территории Белокурихи ввели плату за пользование курортной инфраструктурой - 30 рублей в сутки с человека. Ожидается, что с 1 января 2019 года сбор увеличится до 50 рублей в сутки с человека.

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