Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам

19 Дек. 09:01 2018-12-19T09:03:39+03:00

Регион на четвертом месте по просрочкам и на пятом – по сумме задолженности

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Алтайский край засветился сразу в двух антирейтингах по просроченным кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Объединенного кредитного бюро».

В рейтинге просроченных кредитов регион стоит на четвертом месте по Сибири, где первую строчку заняла Кемеровская область, где люди просрочили 416, 4 тыс. кредитов, вторую - Красноярский край с цифрой в 345, 6 тыс. просрочек, третью - Иркутская область, здесь 344, 7 тыс. просроченных кредитов. В Алтайском крае их 331, 2 тыс.

Пятое место Алтайский край занял в рейтинге по сумме кредитной задолженности. Она составляет 23,7 млрд руб. Опережают Алтайский край здесь Красноярский край, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области. Это исследование также проводило «Объединенное кредитное бюро».