2018-12-19T06:44:42+03:00
Происшествия

Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт

С них они благополучно сняли 35 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Пострадавшая выдала данные трех картПострадавшая выдала данные трех картФото: Анна СЕМИНА
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Накануне 66-летней жительнице Первомайского района Алтайского края позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка, но на самом деле это были мошенники.

- Собеседник по телефону сообщил потерпевшей, что с ее банковской карты на один из счетов Саратовской области была перечислена крупная сумма денег. Женщина же сказала, что ничего такого не делала, и тогда ей сказали, что это дело рук мошенников и следует как можно быстрее заблокировать все счета, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Потерпевшая даже не проверила какой на тот момент был реальный баланс ее карт, и сообщила злоумышленникам их номера. В итоге реальные мошенники сняли со счетов пенсионерки 35 тысяч рублей.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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