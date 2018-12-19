2018-12-19T06:14:16+03:00
Наука

Трихинеллез – что это такое?

Симптомы, пути заражения, лечение, профилактика
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трихинеллез — это гельминтозное заболевание, которое вызывается червем-нематодой небольших размеров. Трихинеллез распространен среди таких животных, как медведи, барсуки, кабаны, лисицы, волки, домашние свиньи и т.п. Это случается, когда свиньи поедают мясо павших животных или крыс.

Заражение происходит перорально, то есть через пищу. Личинки попадают в организм человека при употреблении мяса зараженных животных. Особенно опасно сырое, вяленое, не до конца проваренное мясо. Сами личинки червя не вызывают в организме патологических изменений. Личинка находится в мышечной ткани, не причиняя ей никакого вреда. Но белки, из которых состоит их тело, являются сильными аллергенами. В организме развивается сильная аллергическая реакция, в результате которой поражаются суставы, сосуды.

Меры профилактики трихинеллеза:

Тщательная готовка мяса домашних животных, особенно свиней. Кусок мяса должен нагреться до 74 °С и более за не менее чем за 15 секунд. При этом личинки, которые находятся в нем, погибают. Но, если вокруг личинки уже имеется капсула, то нагревание не способно ее уничтожить. Это происходит в том случае, если животное болеет давно.

Заморозка более эффективна. Личинок в мясе можно уничтожить, если заморозить его до –15 °С в течение 20 дней или до –20 °С в течение трех дней.

Все мясо, которое поступает в продажу, в обязательном порядке исследуется на содержание капсул с личинками. Поэтому лучше приобретать его на рынке или в магазине у продавца, который может показать все необходимые бумаги.

Проверить мясо на трихинеллез вы можете в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Барнаул встал в девятибальных пробках утром 20 декабря
Рождественская ярмарка открылась в парке «Барнаульская крепость»
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт