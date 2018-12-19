2018-12-19T06:03:42+03:00
Общество

В Алтайском крае похолодает до -36 градусов

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае похолодает до -36 градусовВ Алтайском крае похолодает до -36 градусовФото: Дарья САВЕНКО
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В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается похолодание, снег и ветер.

По данным синоптиков, в среду, 19 декабря, в регионе днем на большей части региона ожидается снег, местами метель. Прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5…-10 градусов.

В четверг, 20 декабря, ночная температура воздуха составит -11…-16 градусов, местами столбики термометра опустятся до -18…-23 градусов. На большей части региона снег, метель, местами сильный снег. Ветер северо-западный, 6 - 11 метров в секунду, в южных и восточных районах порывы до 20 метров в секунду.

Днем будет -11…-16 градусов, местами до -18…-23 градусов с похолоданием в течение дня. В восточных районах снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 6 - 11 метров в секунду, в южных и восточных районах порывы до 16 метров в секунду.

В пятницу, 21 декабря, ночью в крае обещают -26…-31 градус, местами похолодает до -36 градусов. В северо-восточных районах снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3 - 8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Днем будет -19… -24 градуса.

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