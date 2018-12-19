В Барнауле запретят ночную парковку в трех местах

19 Дек. 05:08 2018-12-19T05:09:41+03:00

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В Барнауле введут ограничение на парковку по ночам сразу в трех местах. Соответствующие дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку, должны установить в среду, 19 декабря.

Это связано с необходимостью обеспечить беспрепятственное прохождение снегоуборочной техники.

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города для запретят в следующих местах:

- ул.Шевченко, от пр-кта Ленина до здания №73а к3 по пр кту Комсомольскому;

- ул.Анатолия, от ул.М.Горького до пр-кта Ленина;

- ул.Попова, от ул.Юрина до ул.Гущина.

Оставлять машины на этих участках нельзя будет с 22.00 до 7.00. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19 декабря будет установлен дорожный знак «Поворот направо запрещен» при движении по пр-кту Красноаромейскому перед ул.Мерзликина.

Ранее аналогичное ограничение ввели на участке по улице Юрина.