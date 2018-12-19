2018-12-19T05:09:41+03:00
Авто

В Барнауле запретят ночную парковку в трех местах

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле введут ограничение на парковку по ночам сразу в трех местах. Соответствующие дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку, должны установить в среду, 19 декабря.

Это связано с необходимостью обеспечить беспрепятственное прохождение снегоуборочной техники.

По данным комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города для запретят в следующих местах:

- ул.Шевченко, от пр-кта Ленина до здания №73а к3 по пр кту Комсомольскому;

- ул.Анатолия, от ул.М.Горького до пр-кта Ленина;

- ул.Попова, от ул.Юрина до ул.Гущина.

Оставлять машины на этих участках нельзя будет с 22.00 до 7.00. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19 декабря будет установлен дорожный знак «Поворот направо запрещен» при движении по пр-кту Красноаромейскому перед ул.Мерзликина.

Ранее аналогичное ограничение ввели на участке по улице Юрина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаул встал в девятибальных пробках утром 20 декабря
Рождественская ярмарка открылась в парке «Барнаульская крепость»
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт