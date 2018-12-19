2018-12-19T05:00:18+03:00
Авто

В Барнауле открыли первую заправочную станцию для электромобилей

Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот страницы drom.ruСкриншот страницы drom.ru
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В Барнауле открылась первая заправочная станция для электромобилей. Она находится по адресу Правобережный тракт, 15/2.

Напомним, в регионе, по данным на март, на учете в ГИБДД состояло девять электромобилей. Их владельцев пригласили на открытие и вручили сертификаты первых клиентов.

- Электромобиль в нашей семье появился восемь месяцев назад. Пользование электрокаром примерно в десять раз экономически выгоднее, чем автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, - рассказал автолюбитель Кирилл Ермилов.

Как сообщает официальный сайт регионального правительства, в первый месяц работы электрозаправочной станции в Барнауле зарядить электромобиль бесплатно может любой желающий. В дальнейшем владельцам электрокаров потребуется авторизация. Плата за пользование электрозаправкой не будет взиматься в течение года.

Директор филиала «Алтайэнерго» Николай Пантелеев рассказал, что в следующем году в Барнауле установят еще одну заправочную станцию для электромобилей, также в планах компании - открыть электрозаправку в районе села Сростки.

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