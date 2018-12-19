2018-12-19T04:42:19+03:00
Происшествия

ДТП на алтайской трассе: «Газель» разорвало, фура вдребезги

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: скрин видеоФото: скрин видеоФото: со страницы vk.com/barneos22
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Серьезная авария произошла на алтайской трассе. Недалеко от комплекса дорожного сервиса «Грань Алтая» на федеральной трассе «Чуйский тракт» столкнулись «Газель», фура и легковой автомобиль.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул22», «Скания» разбита вдребезги, «Газель» разорвало на две части.

- Мы стояли там около часа. Помощь оказали, какую могли. Скорые на месте, - рассказала Оксана Дягилева.

По словам автомобилистов, на этом участке достаточно скользко из-за постоянно останавливающихся большегрузов.

- Три дня назад самого чуть не развернуло там при торможении, - пишет Вазген.

Также очевидцы сообщили, что погиб водитель «газели». Сейчас эта информация уточняется.

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