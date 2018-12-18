Дворец зрелищ и спорта в Барнауле не будут открывать

18 Дек. 17:19 2018-12-18T18:06:58+03:00

По крайней мере до Нового года точно

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Суд Железнодорожного района города Барнаула во вторник, 18 декабря, вынес постановление не открывать Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова в ближайшее время.

Если точнее, как сообщают «Наши новости», срок запрета неопределен. Суд просто отклонил апелляцию владельца здания, коим является Алтайский краевой совет профсоюзов.

- Решение Железнодорожного районного суда от 9 октября 2018 года оставить без изменения. апелляционную жалобу ответчика – алтайского краевого профсоюза – оставить без удовлетворения, - говорится в решении суда.

Напомним, Дворец спорта был закрыт еще летом. Региональный главк МЧС и прокуратура выявила ряд нарушений правил пожарной безопасности. Владелец здания предпринимал шаги к устранению этих недочетов, но как видно до сих пор, на решение суда это никак не влияет.

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