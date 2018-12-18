«Раскольников» на Алтае: селянин забил топором соседа

18 Дек. 16:43 2018-12-18T16:43:43+03:00

Он пришел к нему в гости, но его попросили удалиться

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Алтайские следователи за несколько дней разыскали настоящего «Раскольникова»: 35-летнего селянина подозревают в убийстве соседа.

12 декабря в своем доме в одном из сел Заринского района было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Буквально в считанные дни следователи смогли установить личность человека, который совершил зверское убийство.

Выяснилось, что 7 декабря подозреваемый вечером пришел в гости к потерпевшему. Последний, правда, не был в восторге от того, что односельчанин заглянул к нему и попросил его удалиться.

- На этой почве между мужчинами произошел конфликт. Чтобы погасить его, их общий знакомый вывел незваного гостя из дома. Однако через некоторое время он все же вернулся, чтобы «разобраться». Он прошел в дом, схватил топор, лежащий у печки, подошел в хозяину дома и несколько раз ударил по голове. После чего скрылся, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

55-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Его обидчик попытался скрыть преступления. Он избавился от вещественных доказательств, спрятав в топку печки. И все, на следующий после обнаружения тела день, его задержали.

Сейчас убийца находится под стражей.