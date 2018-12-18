21-летний парень убивал знакомого всем, что попадется под руки

18 Дек. 16:28 2018-12-18T16:28:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае 21-летний парень пойдет под суд за то, что забил знакомого до смерти всем, что попадалось ему под руки, а ранее едва не убил собственную сестру.

Трагедия разыгралась в августе этого года. 21-летний житель Усть-Калманского района отправился в Усть-Пристанский район на заработки.

- Вечером 13 августа он пришел в гости к знакомому. Вместе они немного выпили. Во время общения внезапно разгорелся конфликт. Дело в том, что 54-летнему хозяину дома показалось, что гость грубо себя повел по отношению к его падчерице, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Парень разозлился до такой степени, что начал хватить все подряд и избивать мужчину. В ход пошла тяпка, кочерга, деревянная палка и топор. Потерпевший получил множественные травмы от чего скончался на месте происшествия.

Однако, как стало известно, это еще не все. В июне парень заходил в гости к своей сестре. У них также возник конфликт и молодой человек начал угрожать убийством.

- Он с силой обхватил шею женщины едва не задушил. Потерпевшая вполне реально восприняла угрозу, так как ранее ее брат уже преступления против жизни, за что отбывал наказание в местах лишения свободы, - добавляют в пресс-службе СУСКа.

Обвиняемый всю вину признает. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.