Фонд актера Сергея Белоголовцева поможет поставить на лыжи «особенных» детей из Барнаула
В Барнауле стартует федеральный проект фонда актера и юмориста Сергея Белоголовцева «Лыжи мечты». Он направлен на то, чтобы научить кататься детей с особенностями развития.
- Проект посвящен реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Одним из партнеров проекта выступила СШОР «Горные лыжи», - рассказывают организаторы.
С 10 декабря в Барнауле проходили обучающие семинары для инструкторов. На них присутствовали специалисты из Новосибирска, Норильска и Якутска, а обучение проводил тренер из Москвы Ксения Птушкина.
Уже завтра, 19 декабря, инструкторы сдадут экзамены и приступят к занятиям с детишками.
- Благодаря занятиям дети получат возможность развить физические способности, а также укрепить силу воли, веру в себя и свои возможности, - уверены авторы проекта.
На постоянной основе программа «Лыжи мечты» начнет работать в Барнауле с января.
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