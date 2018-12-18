Фонд актера Сергея Белоголовцева поможет поставить на лыжи «особенных» детей из Барнаула

18 Дек. 14:05 2018-12-18T14:05:25+03:00

Занятия с детьми с ОВЗ (фото: предоставлено фондом)

Занятия на постоянной основе начнутся с января

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В Барнауле стартует федеральный проект фонда актера и юмориста Сергея Белоголовцева «Лыжи мечты». Он направлен на то, чтобы научить кататься детей с особенностями развития.

- Проект посвящен реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Одним из партнеров проекта выступила СШОР «Горные лыжи», - рассказывают организаторы.

С 10 декабря в Барнауле проходили обучающие семинары для инструкторов. На них присутствовали специалисты из Новосибирска, Норильска и Якутска, а обучение проводил тренер из Москвы Ксения Птушкина.

Уже завтра, 19 декабря, инструкторы сдадут экзамены и приступят к занятиям с детишками.

- Благодаря занятиям дети получат возможность развить физические способности, а также укрепить силу воли, веру в себя и свои возможности, - уверены авторы проекта.

На постоянной основе программа «Лыжи мечты» начнет работать в Барнауле с января.