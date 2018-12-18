2018-12-18T14:03:45+03:00
Общество

Новая школа в барнаульском квартале 2008 готовится к открытию

Дарья САВЕНКО
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Новая школа в барнаульском квартале 2008 готовится к открытиюНовая школа в барнаульском квартале 2008 готовится к открытиюФото: предоставлено пресс-службой
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Новая школа барнаульском квартале 2008 (ул. Сиреневая, 16) готовится к открытию – сдать ее планируют до конца декабря.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, готовность школы составляет 99,9%. Там завершены отделочные работы, завершается уборка и подготовка кабинетов. Школа полностью укомплектована необходимым оборудованием, идет сборка мебели и пусконаладочные работы. Там построили бассейн, где могут заниматься школьники всех возрастов. Помимо этого практически полностью сформирован педагогический коллектив.

Напомним, что в Барнауле также строится школа в квартале 2006а (ул.Взлетная, 85), срок сдачи которой – 2019-й год.

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