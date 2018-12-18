Виновника смертельного ДТП в центре Барнаула оставили в СИЗО до февраля

18 Дек. 13:31 2018-12-18T13:37:35+03:00

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Суд Октябрьского района города Барнаула оставил в СИЗО Александра Руденко – предполагаемого виновника смертельного ДТП, в котором погибли три человека.

Напомним, ДТП, жертвами которого стали три человека – женщина и два ребенка, произошло ночью 15 октября на проспекте Ленина. Помимо этого тяжелейшие травмы получили двое мужчин. Одного из них уже выписали, а второй еще находится в больнице. Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Предполагаемого виновника аварии – Александра Руденко, арестовали и поместили в СИЗО на два месяца. По данным портала «Политсибру», накануне его заключение продлили до 8 февраля 2019 года. Адвокат задержанного Александр Марченко отказался комментировать данное решение суда.

- Сейчас идет следствие. В это время я отказываюсь что-либо комментировать, - сказал он.

Отметим, Руденко грозит лишение свободы на срок до девяти лет. Уголовное дело до сих пор не передано в суд.

- Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас есть ряд обстоятельств, которые не позволяют его завершить. Последний пострадавший в аварии еще находится в больнице, без медицинского заключения дело в суд не передадут, - сообщили в ведомстве.

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