Более 300 школьников посетили День открытых дверей в Алтайском медуниверситете

18 Дек. 13:06 2018-12-18T13:08:12+03:00

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16 декабря в Алтайском медуниверситете состоялся День открытых дверей. Его посетили учащиеся старших классов школ и медицинских колледжей из 18 районов и семи городов Алтайского края, а также Республики Алтай, Кемеровской области, Красноярского края, Петропавловска-Камчатского и Республики Казахстан – всего более 300 человек.

Гостей поприветствовала исполняющая обязанности проректора по учебной работе Галина Бородина. Она рассказала об основных конкурентных преимуществах вуза, в том числе о ежемесячной выплате стипендий в размере 10 тысяч рублей студентам первого курса, поступившим в АГМУ с результатами ЕГЭ 240 баллов и выше.

С профориентационными мероприятиями вуза участников встречи познакомила директор института довузовского образования АГМУ Наталья Никулина, обратив особое внимание учащихся выпускных классов на подготовительные курсы по профильным предметам (субботние курсы, стартующие в феврале, курсы по решению задач на весенних каникулах), на которые можно записаться уже сейчас.

О правилах приема в АГМУ в 2019 году будущим абитуриентам рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Павел Воронцов.

День открытых дверей в Алтайском медуниверситетеФото: предоставлено пресс-службой

Продолжилось мероприятие на площадках факультетов, где школьники получили подробную информацию от деканов о направлениях подготовки, приняли участие в занимательных мастер-классах.

Денис Буханов, 11-классник из школы №8 города Бийска, выбрал для поступления Алтайский медицинский университет по ряду причин: «Считаю, что это престижный университет, здесь учится мой брат, друзья. Со специализацией еще не определился, буду поступать на лечебный факультет. День открытых дверей посетил впервые, мне очень понравились мастер-классы, интересно было поучаствовать в них».

Ученица выпускного класса барнаульской школы №80 Екатерина Полянская второй год посещает профориентационные мероприятия университета. «Регулярно прихожу на Дни открытых дверей, записываюсь в вузовские кружки. В прошлом году занималась в хирургическом кружке, сейчас посещаю «Школу юного эпидемиолога». Поняла, что хирургия мне ближе, возможно, стану детским хирургом», – поделилась Екатерина.

Следующий День открытых дверей состоится в марте 2019 года, где абитуриентам подробно расскажут о работе приемной комиссии.