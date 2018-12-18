Замерзающего в сугробе мужчину нашли в Бийске

18 Дек. 12:55 2018-12-18T12:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские из Бийска спасли жизнь мужчине, который замерзал в сугробе.

В тот день дежурный наряд ДПС в составе старшего инспектора взвода № 2 капитана полиции Василия Лебёдкина и его напарника старшего лейтенанта полиции Виталия Савельева отправились в пригородный поселок Сорокина на отработку сообщения о происшествии.

- Недалеко от местного магазина они заметили в сугробе человека. Когда подошли поближе, то выяснилось, что это мужчина, и он уже не подает признаков жизни, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Но к счастью, при ближайшем рассмотрении стало понятно, что он жив. Полицейские занесли его в салон служебного автомобиля, и попытались самостоятельно согреть. Параллельно с этим, вызвали ему «скорую помощь».

В то время, когда медики боролись за жизнь пациента, который получил сильное обморожение конечностей и едва не погиб от общего переохлаждения, полицейские установили личность пострадавшего и отыскали его родственников. Сейчас с мужчиной все в порядке. Его жизнь вне опасности. Он продолжает лечение.