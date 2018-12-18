2018-12-18T12:55:09+03:00
Происшествия

Замерзающего в сугробе мужчину нашли в Бийске

К счастью, он выжил
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Полицейские, спасшие мужчинуПолицейские, спасшие мужчинуФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Полицейские из Бийска спасли жизнь мужчине, который замерзал в сугробе.

В тот день дежурный наряд ДПС в составе старшего инспектора взвода № 2 капитана полиции Василия Лебёдкина и его напарника старшего лейтенанта полиции Виталия Савельева отправились в пригородный поселок Сорокина на отработку сообщения о происшествии.

- Недалеко от местного магазина они заметили в сугробе человека. Когда подошли поближе, то выяснилось, что это мужчина, и он уже не подает признаков жизни, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Но к счастью, при ближайшем рассмотрении стало понятно, что он жив. Полицейские занесли его в салон служебного автомобиля, и попытались самостоятельно согреть. Параллельно с этим, вызвали ему «скорую помощь».

В то время, когда медики боролись за жизнь пациента, который получил сильное обморожение конечностей и едва не погиб от общего переохлаждения, полицейские установили личность пострадавшего и отыскали его родственников. Сейчас с мужчиной все в порядке. Его жизнь вне опасности. Он продолжает лечение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт