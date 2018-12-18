Первая заправка для электромобилей открылась на Алтае

18 Дек. 12:27 2018-12-18T16:06:06+03:00

В течение года зарядить электромобиль можно бесплатно

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В Алтайском крае появилась первая заправочная станция для электромобилей. Она расположена под Барнаулом, по адресу: Правобережный тракт, 15/2.

Что интересно, плата за пользование электрозаправкой в течение года взиматься не будет. А потом энергия будет оплачиваться по действующему тарифу. Еще одно отличие от обычных заправок - через месяц владельцам электрокаров на заправке потребуется авторизация.

- Развитие этого направления в Алтайском крае актуально, потому что регион привлекателен для туристов. Благоприятная экология – это то, чем мы гордимся и то, что должны беречь. Развитие электротранспорта – один из способов достижения этой цели, – говорит Николай Пантелеев, директор филиала «Алтайэнерго» (эта компания занимается развитием сети электрозаправочных станций в крае).

Первая заправка для электромобилей открылась на АлтаеФото: предоставлено пресс-службой

На открытии присутствовали владельцы электромобилей Nissan Leaf, которые провели тестовую зарядку и получили сертификаты первых клиентов.

- В нашей семье электромобиль появился восемь месяцев назад. Пользование электрокаром раз в десять экономически выгоднее, чем автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, - заверил барнаулец Кирилл Ермилов.

В следующем году в краевом центре установят еще одну станцию, а затем - в районе села Сростки.

Справка

На сегодня в зоне обслуживания ПАО «Россети» (в которое входит «Алтайэнерго») установлено 158 зарядных станций. Лидер по количеству электрозаправок - Санкт-Петербург с 57 станциями. В 2018 году приобретено 16 зарядных станций для электромобилей в Алтайском и Красноярском крае, в Омской и Кемеровской области.