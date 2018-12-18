2018-12-18T16:06:06+03:00
Авто

Первая заправка для электромобилей открылась на Алтае

В течение года зарядить электромобиль можно бесплатно
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Первая заправка для электромобилей открылась на АлтаеПервая заправка для электромобилей открылась на АлтаеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Алтайском крае появилась первая заправочная станция для электромобилей. Она расположена под Барнаулом, по адресу: Правобережный тракт, 15/2.

Что интересно, плата за пользование электрозаправкой в течение года взиматься не будет. А потом энергия будет оплачиваться по действующему тарифу. Еще одно отличие от обычных заправок - через месяц владельцам электрокаров на заправке потребуется авторизация.

- Развитие этого направления в Алтайском крае актуально, потому что регион привлекателен для туристов. Благоприятная экология – это то, чем мы гордимся и то, что должны беречь. Развитие электротранспорта – один из способов достижения этой цели, – говорит Николай Пантелеев, директор филиала «Алтайэнерго» (эта компания занимается развитием сети электрозаправочных станций в крае).

Первая заправка для электромобилей открылась на Алтае Фото: предоставлено пресс-службой

Первая заправка для электромобилей открылась на АлтаеФото: предоставлено пресс-службой

На открытии присутствовали владельцы электромобилей Nissan Leaf, которые провели тестовую зарядку и получили сертификаты первых клиентов.

- В нашей семье электромобиль появился восемь месяцев назад. Пользование электрокаром раз в десять экономически выгоднее, чем автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, - заверил барнаулец Кирилл Ермилов.

В следующем году в краевом центре установят еще одну станцию, а затем - в районе села Сростки.

Справка

На сегодня в зоне обслуживания ПАО «Россети» (в которое входит «Алтайэнерго») установлено 158 зарядных станций. Лидер по количеству электрозаправок - Санкт-Петербург с 57 станциями. В 2018 году приобретено 16 зарядных станций для электромобилей в Алтайском и Красноярском крае, в Омской и Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт