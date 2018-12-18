2018-12-18T11:42:15+03:00
Происшествия

Решетку дождеприемника украли в Барнауле

Вора задержали с «поличным»
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле полицейские задержали серийного вора решеток дождеприемников.

С заявлением в отдел полиции по Железнодорожному району обратился представитель барнаульского водоканала. Он сообщил, что неизвестный похитил решетку дождеприемника. Как это произошло даже сложно представить, ведь в настоящее время они находятся под толщей льда или снега. Так что украсть решетку незаметно довольно проблематично. И, тем не менее, это произошло.

Впрочем, долго гулять на свободе злоумышленник не смог. Его задержали на улице с «поличным». Во время разбирательства выяснилось, что мужчина вовсе не отказывается от того, что ему вменяют. Решетку у него изъяли. Более того, полицейские выяснили, что 34-летний барнаулец причастен к двум аналогичным кражам.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок пять лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт