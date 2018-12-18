Решетку дождеприемника украли в Барнауле

18 Дек. 11:42 2018-12-18T11:42:15+03:00

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В Барнауле полицейские задержали серийного вора решеток дождеприемников.

С заявлением в отдел полиции по Железнодорожному району обратился представитель барнаульского водоканала. Он сообщил, что неизвестный похитил решетку дождеприемника. Как это произошло даже сложно представить, ведь в настоящее время они находятся под толщей льда или снега. Так что украсть решетку незаметно довольно проблематично. И, тем не менее, это произошло.

Впрочем, долго гулять на свободе злоумышленник не смог. Его задержали на улице с «поличным». Во время разбирательства выяснилось, что мужчина вовсе не отказывается от того, что ему вменяют. Решетку у него изъяли. Более того, полицейские выяснили, что 34-летний барнаулец причастен к двум аналогичным кражам.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок пять лет.