Налетчиков на платежный центр в Барнауле заключили под стражу
В Барнауле суд заключил под стражу подозреваемых в налете на «Региональный платежный центр» и похищении почти двух миллионов рублей.
Напомним, двое мужчин из Тюмени и Екатеринбурга 6 декабря совершили нападение на платежный центр в Барнауле. В масках и с пистолетом они ворвались в финансовую организацию, и угрожая кассиру, похитили более 1,8 млн рублей. Несколько дней назад подозреваемых задержали в Омской области. И вот, по решению суда их заключили под стражу.
Известно, что организация, на которую был совершен налет, занимается продажей торгового оборудования. Одну из сотрудниц они связали, чтобы она не смогла сбежать. А еще с собой злоумышленники прихватили сервер с записями камер наблюдения. Сбежали мужчины на машине, которая поджидала их у входа. Задержали налетчиков вместе с деньгами. Против них завели уголовное дело по статье «Разбой».
Расследование продолжается.