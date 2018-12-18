2018-12-18T15:44:24+03:00
Происшествия

Девушка избила табуретом соперницу в Барнауле

Они поссорились из-за парня
Анна СЕМИНА
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Девушка ударила соперницу табуретом по головеДевушка ударила соперницу табуретом по головеФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле «разговор по душам» между двумя девушками завершился дракой, во время которой одна из них ударила соперницу табуретом.

Инцидент произошел в мае этого года. Девушка пригласила к себе в гости знакомую, чтобы поговорить с ней по поводу ее молодого человека.

- Уже во время беседы между ними вспыхнул конфликт. Подсудимая схватила табурет и ударила им гостью по голове. Тем самым она причинила вред ее здоровью средней степени тяжести, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Суд признал агрессивную девушку виновной и назначил ей два года лишения свободы условно. Помимо этого были удовлетворены исковые требования потерпевшей. В качестве возмещения морального вреда в ее пользу взысканы 40 тысяч рублей.

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