18 Дек. 10:33 2018-12-18T10:35:24+03:00

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С 17 ноября барнаульские слушатели могут настраивать свои радиоприемники на атмосферу шуток и юмора. После недолгого перерыва радиостанция «Юмор FM» снова вернулась в барнаульский радиоэфир.

Зона уверенного приема сигнала на частоте 89,2 FM включает в себя Барнаул, Новоалтайск, а также другие населенные пункты в радиусе до 50 км. Общая численность проживающего на этой территории населения – более 800 тысяч человек, сообщает «Мой Алтай».

Основу формата станции составляют хиты современного юмора – от классики эстрадного жанра до самых модных течений комедийного формата. Здесь также можно услышать модную отечественную популярную музыку. В эфире «Юмор FM» представлены фрагменты рейтинговых юмористических телешоу – КВН, «Вечерний Ургант», «Наша Russia», а в роли ведущих и героев рубрик радиостанции выступают многие известные звездные персоны.

«Юмор FM» вновь звучит в Барнауле на частоте 89.2 FM

В настоящее время вещание «Юмор FM» ведется в более чем 150 городах, а также в интернете. Радиостанция входит в холдинг ГПМ-Радио ("Газпроммедиа"). Сегодня это одна из самых популярных сетевых радиостанций страны.

Радиостанция «Юмор FM» уже работала в Барнауле с января 2007 г. до лета 2017 г. и все это время пользовалась устойчивой популярностью среди горожан. Эксперты предполагают, что «Юмор FM» в короткие сроки вернет себе барнаульских слушателей и вновь станет одним из лидеров местного радиоэфира.

Официальный сайт радиостанции – http://www.veseloeradio.ru/

Барнаульская группа «Юмор FM» ВКонтакте - https://vk.com/humor_fm_barnaul