Министр образования одобрил идею объединения детских садов со школами в Бийске

18 Дек. 10:18 2018-12-18T10:22:00+03:00

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко положительно относится к опыту Бийска объединить школы с детскими садами.

Дело в том, что наукоград решил пойти по пути Москвы, где уже давно проводится такой эксперимент и что удивительно, есть положительные результаты. Муниципалитет принял положительное решение по этому вопросу, и теперь в Бийске объединены школы и детские сады. Накануне на встрече с журналистами министр образования и науки Максим Костенко пояснил, зачем это надо.

-У нас сегодня зачастую происходит так: мы приходим в детский сад, учимся там по одной программе, приходим в школу и там слышим: «Забудьте о тех знаниях, учитесь заново». И так происходит вплоть до университета. В результате мы много лет живем по принципу «учимся учиться». В случае с этим экспериментом у бийских педагогов появится шанс пользоваться одной программой на всех уровнях обучения, и это замечательно. Благодаря такому взаимодействию система образования может избавиться от многих дефектов, - уверен министр.

Будут ли переходить другие города Алтайского края на непрерывную систему образования, Костенко не уточнил. Впрочем, пока и у Бийска нет какого-то опыта, который можно было бы передать в другие города региона.