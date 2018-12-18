2018-12-18T09:38:14+03:00
Общество

23 опасных террориста содержатся в алтайских колониях

Иван ОЛЕКСЮК
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Алтайский край один лидеров по числу содержащихся в регионе террористов.Алтайский край один лидеров по числу содержащихся в регионе террористов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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23 опасных террориста содержатся в алтайских тюрьмах. Об этом рассказал начальник управления ФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев.

По его словам, Алтайский край один из лидеров по числу содержащихся в регионе террористов. Причем речь идет о преступниках, занимающих не последние места в иерархии запрещенных организаций.

- Наши сотрудники умеют работать с этой категорией лиц. Это не мелкие террористы-пособники. Они действовали на протяжении долгих лет, - сказал генерал-майор.

Валерий Усачев не стал называть имена заключенных террористов, объяснив это тем, что следствие в отношении них до сих пор может продолжаться,

- Сегодня мы раскрываем преступления прошлых лет, - рассказал Усачев.

Также, по его словам, в Алтайском крае содержатся три вора в законе. Двое находятся в колониях, один - в сизо. Напомним, сейчас в крае судят Ткача Наганьского. Его обвиняют по редкой статье – создание преступного сообщества, максимальное наказание по которой предполагает пожизненное лишение свободы.

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