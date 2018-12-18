Министр образования пообещал поднять зарплату алтайским учителям

18 Дек. 09:34 2018-12-18T09:34:58+03:00

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко пообещал в 2019 году поднять зарплату учителям.

Сразу стоит сказать, что речь идет о части, которая относится к окладу. Сейчас она составляет примерно 70% от общей суммы, которую перечисляют педагогам за работу. Остальные 30% - это стимулирующие выплаты.

Накануне министр образования и науки региона на встрече с журналистами высказал надежду, что в ближайшей перспективе в полтора раза вырастет именно окладная часть. Однако пока что это только предположение.

- Благодаря увеличению оклада, учителя будут уверены, что сумма их дохода будет стабильна, поскольку уже никто не сможет повлиять на получение или неполучение ими стимулирующих надбавок. Сегодня 36% учителей работают в малокомплектных школах – это более 7,5 тысячи человек. Примерно половина из них получает МРОТ. Это несправедливо, поэтому мы будем активно работать над данной проблемой. Наша задача – защитить учителя, сделать окладную часть более значимой, более значительной. Помните, как в том мультике про поросёнка, про Фунтика, кажется: «Больше можно. Меньше ни-ни», - пошутил министр.

кстати, по его словам, при подъеме оклада стимулирующая часть зарплаты должна также сохраниться.