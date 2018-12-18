2018-12-18T08:21:14+03:00
Происшествия

Восемь человек отравились угарным газом на Алтае

Двое из них погибли
Анна СЕМИНА
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Два человека погибли от отравления угарным газом - МЧСДва человека погибли от отравления угарным газом - МЧСФото: Анна СЕМИНА
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Зима только началась, а в Алтайском крае от отравления угарным газом пострадали уже восемь человек. Это последствия неправильного обращения с печным отоплением.

Как рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, первый случай произошел 9 декабря в посёлке Тумановский Завьяловского района и он, увы, завершился трагически. «Тихий убийца» лишил жизни пожилую женщину и её сына.

- Наиболее вероятная причина происшествия – несвоевременное перекрытие заслонки в печной трубе, - говорят в ведомстве.

Почти неделю спустя произошло еще одно ЧП. На этот раз в Кулундинском районе. От отравления пострадала женщина и двое ее маленьких детей. Другой случай зафиксировали в барнаульском поселке Власиха. В этот раз угарным газом надышались две женщины и ребёнок.

- Во всех случаях в домах пострадавших не было открытого горения, задымления, не было никаких внешних признаков возможной беды, - добавляют в МЧС.

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