Ночную парковку запретят на участке улицы Юрина в Барнауле
В Барнауле на участке улицы Юрина ограничат парковку транспорта ночью.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, остановку и стоянку транспортных средств в ночное время ограничат на улице Юрина от улицы малая Попова до здания №299и по улице Юрина. Знаки начнут устанавливать там с 28 декабря.
В пресс-службе отметили, что эта мера необходима для обеспечения беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.
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