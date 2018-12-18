2018-12-18T08:17:40+03:00
Общество

Ночную парковку запретят на участке улицы Юрина в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле на участке улицы Юрина ограничат парковку транспорта ночью.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, остановку и стоянку транспортных средств в ночное время ограничат на улице Юрина от улицы малая Попова до здания №299и по улице Юрина. Знаки начнут устанавливать там с 28 декабря.

В пресс-службе отметили, что эта мера необходима для обеспечения беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.

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В Барнауле на многих участках ограничат остановку и стоянку машин ночью (подробнее).

Внимание, автомобилисты: В Барнауле на многих участках ограничат ночную парковку

Мэрия Барнаула опубликовала список мест, где с 20 ноября 2018 года появятся знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей ночью. Необходимо это для беспрепятственной уборки снега специализированными машинами (подробнее).

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