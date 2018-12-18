Ночную парковку запретят на участке улицы Юрина в Барнауле

18 Дек. 08:17 2018-12-18T08:17:40+03:00

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В Барнауле на участке улицы Юрина ограничат парковку транспорта ночью.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, остановку и стоянку транспортных средств в ночное время ограничат на улице Юрина от улицы малая Попова до здания №299и по улице Юрина. Знаки начнут устанавливать там с 28 декабря.

В пресс-службе отметили, что эта мера необходима для обеспечения беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.

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