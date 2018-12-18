2018-12-18T07:54:55+03:00
Происшествия

Полиция Барнаула ищет водителя, который сбил девочку

Она переходила дорогу по «зебре»
Анна СЕМИНА
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Неустановленный автомобиль сбил ребенка в Барнауле и скрылся. Инцидент произошел в понедельник, 17 декабря.

Как сообщают в городской ГИБДД, инцидент произошел в 11.50 в районе дома №31 на улице Попова. 10-летняя девочка переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил неустановленный водитель на неустановленном автомобиле. После чего он покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Получила ли травмы школьница – не сообщается. Тем временем, полицейские ведут поиск водителя, который после аварии сбежал, не оказав ребенку помощь.

Очевидцев просят сообщить всю имеющуюся у них информацию по телефонам в Барнауле: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.

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