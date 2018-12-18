2018-12-18T06:24:30+03:00
Происшествия

Пьяный бийчанин «заминировал» Большой театр в Москве

САПОЖКОВА Александра
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Большой театрБольшой театрФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Нетрезвый житель Бийска позвонил в Большой театр в Москве и сообщил, что в здании заложена бомба.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, инцидент произошел 12 октября прошлого года. Мужчина в своей квартире распивал спиртные напитки, и у него возникло желание похулиганить.

- В Интернете он нашел номер телефона театра и со своего мобильного позвонил в театрально-концертную кассу. Во время разговора с сотрудником он и сообщил о бомбе, - рассказали в ведомстве.

Эксперты провели фоноскопическую, лингвистическую экспертизы и подтвердили, что звонил именно он. А психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяемый.

Дело возбудили по статье 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание определит суд.

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