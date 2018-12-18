2018-12-18T06:14:02+03:00
Происшествия

Почти 4,5 кг марихуаны нашли у жителя Алтайского края в сарае

Дарья САВЕНКО
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Почти 4,5 кг марихуаны нашли у жителя Алтайского края в сараеПочти 4,5 кг марихуаны нашли у жителя Алтайского края в сараеФото: предоставлено пресс-службой
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Полицейские нашли и изъяли почти 4,5 килограмма марихуаны у жителя Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудникам полиции по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Павловский» поступила информация о том, что один из жителей села Бурановка может хранить наркотическое вещество. Они приехали к нему, и нашли в хозяйственной постройке мешок с марихуаной. Он был спрятан среди мешков с кормом для животных.

Мужчина пояснил, что собрал ее в окрестностях для собственного потребления. Тем не менее, уголовное дело возбудили по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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