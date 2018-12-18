В центре Барнаула устранили порыв на теплосети

18 Дек. 05:02 2018-12-18T05:02:09+03:00

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В центре Барнаула завершены восстановительные работы на аварийном участке теплотрассы.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, сегодня, 18 декабря, в 3.30 ночи была запущена подача тепла в дома, ранее попавшие в зону отключения из-за повреждения на тепловой сети на проспекте Калинина, 14. Ход восстановительных работ лично контролировал глава Барнаула Сергей Дугин.

Напомним, повреждение было выявлено накануне, 17 декабря. Энергетики вели работы на тепловой сети диаметром 500 миллиметров.

- В общей сложности были задействованы 12 человек и 10 единиц техники. На время работ было приостановлено теплоснабжение 56 многоквартирных домов, пяти детских садов, двух школы и трех больницы, - добавляют в пресс-центре.

В итоге аварийная бригада заменила поврежденный участок трубы длиной около двух метров. Эту часть они завершили около 11 ночи. Вскоре после этого началось заполнение сети. Энергетики заверяют, что за эти часы жители города не должны были ощутить какие-то неполадки или понижение температуры в домах.