2018-12-18T04:37:02+03:00
Происшествия

Сотрудник киоска сломал мальчику палец

Он насильно удерживал ребенка и обвинял его в краже
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае начата доследственная проверка по факту задержания в киоске ребенка. Мальчику сломали палец и обвинили в воровстве.

Инцидент произошел еще в начале декабря. Как пишет заринское издание «Новое время», в тот день 11-летний Олег (имя изменено. – прим.ред.) вместе со своим старшим братом пошли в продуктовый киоск.

Старший зашел узнать нет ли в магазине семечек, а младший остался на улице. Увидел под окнами пустые ящики и решил отнести их к мусорке. На дне верхнего лежала хурма, по его словам, штук десять.

— Я думал, она гнилая… Несу ящик перед собой и вдруг слышу сзади кто-то бежит. Обернулся, а там три здоровенных дядьки. От страха у меня ящик выпал из рук. Один из них как схватит меня за ноги и потянет на себя, а второй за руки взял, так больно было даже через куртку… Еще и ударился головой об ящик, аж в глазах потемнело, - признается мальчик.

В итоге его схватили трое мужчин и насильно держали в киоске и дожидались приезда полиции.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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