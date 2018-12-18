Удостоверения «Почетный донор России» вручат в Барнауле

18 Дек. 04:10 2018-12-18T04:10:42+03:00

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Во вторник, 18 декабря, в Алтайском краевом центре крови состоится вручение удостоверений «Почетный донор России». Их получат новое доноры.

В центре крови говорят, что эти люди несомненно гордость Алтайского края. Все потому что, благодаря их неравнодушию, в трудные минуты у пострадавших есть запас жизненно необходимой крови. Сегодня почетных доноров будут чествовать также и в Бийске и Рубцовске.

Кому присуждается статус «Почетный донор России»? Удостоверение выдают людям, которые сдали кровь 40 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз. А вот зачем же это надо? Ну, во-первых, это жизненная позиция, а во-вторых, почетные доноры имеют ряд преимуществ. К примеру, им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, медицинскую помощь в государственных больницах и поликлиниках они получают вне очереди, помимо этого без очереди они могут приобрести льготную путевку в санаторий, а еще им предоставляется ежегодная выплата.