2018-12-17T17:09:33+03:00
Спорт

Около 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Алтайского края по кикбоксингу

Соревнования традиционно проходили в Камне-на-Оби и были посвящены памяти Олега Луцика
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Камне-на-Оби состоялись чемпионат и первенство Алтайского края по кикбоксингу памяти местного спортсмена Олега Луцика. С 14 по 16 декабря около 300 лучших кикбоксеров региона от 8-ми лет и старше оспаривали путевки на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа.

Основную массу участников прошедших соревнований составили представители каменского клуба «Боец», барнаульских клубов «Стик», «Победа» и «Удар», бийского клуба «Гренада», а также клубов «Десантник» из Славгорода и «Мастер» из Белокурихи.

В командном первенстве в зачет шли выступления спортсменов 2005-2006 годов рождения. Первое место досталось каменским спортсменам. Второе место заняли кикбоксеры клуба «Стик», третье место досталось представителям клуба «Победа».

Специальным призом за лучшую технику был награжден Владимир Назин. Также специальными призами за волю к победе были отмечены Лев Суетин, Артем Федотов и Егор Евсеев.

Победители регионального чемпионата и первенства получили право представлять Алтайский край на соревнованиях сибирского уровня.

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