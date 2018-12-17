2018-12-17T16:00:27+03:00
Происшествия

Житель Рубцовска задушил знакомого поясом от халата

Тело мужчины обнаружили спустя две недели после убийства
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Рубцовска избил, а затем задушил поясом от халата своего знакомого после ссоры. Чтобы скрыть следы преступления, убийца спрятал тело за трансформаторной подстанцией.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло 30 ноября 2018 года. Судьба погибшего 31-летнего рубцовчанина оставалась неизвестной до 11 декабря. В этот день его тело нашли за трансформаторной подстанцией.

Благодаря слаженным действиям оперативников и следователей, это убийство раскрыли практически сразу. По подозрению в тяжком преступлении задержали 30-летнего мужчину, который был знаком с убитым человеком и имел к нему неприязненное отношение.

В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемый в убийстве заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

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