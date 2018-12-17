К 2025 году потребность в ясельных группах в Алтайском крае будет закрыта

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-17T14:37:27+03:00

В 2018 году началось строительство пяти детских садов. В 2019-м начнут возводить еще пять Фото: Анна СЕМИНА

Только за ближайшие несколько лет в регионе будет построено 20 детсадов

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Власти Алтайского края поставили цель – к 2025 году закрыть потребность в ясельных группах. А для этого в регионе будут построены новые дошкольные учреждения.

Однако модернизация коснется не только детских садов. В 2018 году 2,2 млрд рублей из краевого бюджета уже были направлены на обновление, капитальный ремонт, реконструкцию, постройку новых школ.

- В следующем, 2019 году, на эти же цели направят 2,3 млрд рублей. А если учесть лимиты, которые мы сегодня получаем из федерального бюджета, то сумма составит примерно 3,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на обновление инфраструктуры образовательных организаций. Это и школы, и детские сады, - говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

По его словам, в связи реализацией национальной программы «Демография», детские сады в 2019 году как раз будут немного в приоритете.

- Ясли теперь возвращаются в нашу жизнь. В проекте «Демография» говорится об обеспечении местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Таким образом, по средствам строительства новых детских садов, к 2025 годы мы планируем снять вопрос очереди в ясельные группы, - добавляет чиновник.

По плану, в 2019 году будут реконструированы и отремонтированы около 152 школ и 63 детских сада. Еще четыре школы и пристройки будут введены в эксплуатацию. Цифры по уходящему году приблизительно такие же. Так что темпы не снижаются и это уже хорошо.

- В 2018 году мы начали строить пять детских садов. Сдача ожидается в 2019-м. Они появятся в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и так далее. Помимо этого в следующем году приступаем к строительству еще пяти детских садов, а в 2020-м начнем строить еще десять, - говорит Максим Костенко.