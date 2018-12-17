2018-12-17T14:37:27+03:00
Общество

К 2025 году потребность в ясельных группах в Алтайском крае будет закрыта

Только за ближайшие несколько лет в регионе будет построено 20 детсадов
Анна СЕМИНА
Поделиться:
В 2018 году началось строительство пяти детских садов. В 2019-м начнут возводить еще пятьВ 2018 году началось строительство пяти детских садов. В 2019-м начнут возводить еще пятьФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Власти Алтайского края поставили цель – к 2025 году закрыть потребность в ясельных группах. А для этого в регионе будут построены новые дошкольные учреждения.

Однако модернизация коснется не только детских садов. В 2018 году 2,2 млрд рублей из краевого бюджета уже были направлены на обновление, капитальный ремонт, реконструкцию, постройку новых школ.

- В следующем, 2019 году, на эти же цели направят 2,3 млрд рублей. А если учесть лимиты, которые мы сегодня получаем из федерального бюджета, то сумма составит примерно 3,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на обновление инфраструктуры образовательных организаций. Это и школы, и детские сады, - говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

По его словам, в связи реализацией национальной программы «Демография», детские сады в 2019 году как раз будут немного в приоритете.

- Ясли теперь возвращаются в нашу жизнь. В проекте «Демография» говорится об обеспечении местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Таким образом, по средствам строительства новых детских садов, к 2025 годы мы планируем снять вопрос очереди в ясельные группы, - добавляет чиновник.

По плану, в 2019 году будут реконструированы и отремонтированы около 152 школ и 63 детских сада. Еще четыре школы и пристройки будут введены в эксплуатацию. Цифры по уходящему году приблизительно такие же. Так что темпы не снижаются и это уже хорошо.

- В 2018 году мы начали строить пять детских садов. Сдача ожидается в 2019-м. Они появятся в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и так далее. Помимо этого в следующем году приступаем к строительству еще пяти детских садов, а в 2020-м начнем строить еще десять, - говорит Максим Костенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рубцовска задушил знакомого поясом от халата
Алтайский педофил надругался над трехлетней девочкой
Подарки для детей от алтайского губернатора потяжелели
56 домов, детсады, школы и больницы остались без отопления в Барнауле
Необычное фото: трамвай с колесами от автомобиля
Алтай-Кокс провел олимпиаду для школьников
Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в убийстве
Копию свитера Сергея Бодрова продают в Барнауле
Книгу о Марке Юдалевиче презентуют в стиле бала горных инженеров
«На «Лабутенах»: у компании конфисковали 608 пар модной обуви с товарным знаком «Christian Louboutin»
Алтайские спортсмены стали призерами чемпионата и Кубка России по спортивному туризму
Житель Барнаула угрожал персоналу кафе чем-то похожим на гранату
Первая ледовая переправа открылась в Алтайском крае
Мужчина вынес из барнаульского ТЦ жилет за 5 тысяч рублей
Барнаульская пенсионерка перевела «целителям» более 60 тысяч рублей
Свойства селена: зачем он нужен нашему организму
Около 500 млн рублей выделили в Алтайском крае на квартиры детям-сиротам
Дельтаплан едва не разбился в Барнауле во время жесткой посадки
Барнаульский «Университет» проиграл в повторном матче челябинскому «Динамо»
В Барнауле открываются елочные базары
До 10 лет грозит жителю Алтайского края, любящего марихуану
В Бийске учебный КамАЗ смял легковушку
Жительница Барнаула украла телефон у своего собутыльника
Виктор Томенко: «Тягун» станет местом круглогодичного отдыха
В Алтайском крае увеличилась зарплата