2018-12-17T15:18:24+03:00
Происшествия

Алтайский педофил надругался над трехлетней девочкой

Мать ребенка случайно заметила шокирующую сцену
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Алтайского края получил реальный срок в колонии строго режима за надругательство над трехлетней девочкой.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, вопиющий случай произошел в марте 2018 года. Осужденный, находясь в гостях у своей знакомой, совершил иные действия сексуального характера в отношении ее трехлетней дочери. Мать ребенка узнала об этом, когда внезапно вошла в комнату. Женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию.

Суд оценил собранные следствием доказательства и признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему деяния. Педофила приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему дали дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

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