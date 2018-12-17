2018-12-17T13:21:58+03:00
Общество

Подарки для детей от алтайского губернатора потяжелели

Их получат около 62 тысяч ребят
Анна СЕМИНА
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Новогодний подарок от губернатораНовогодний подарок от губернатораФото: Анна СЕМИНА
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Сладкие подарки от губернатора Алтайского края в этом году потяжелели и теперь составляют 900 граммов. При этом к ним прилагаются и другие сюрпризы.

Новогодние сундучки со сладостями по традиции будут вручать во время праздничных представлений.

- Всего их пройдет примерно 118 по всему краю. Из них 19 – в Театре драмы. Первая губернаторская елка состоится уже в эту субботу, 22 декабря, - говорит министр образования и науки региона Максим Костенко.

Кстати, в этом году на губернаторские подарки было выделено больше денег. В частности из-за этого сладкие коробочки немного прибавили в весе. Теперь подарок оценивается почти в 900 грамм. В его составе 42 различных вида сладости, канцелярские принадлежности в виде руки и карандаша, а также картонный органайзер и пособие по гимнастике для глаз.

Новогодний подарок от губернатора Фото: Анна СЕМИНА

Новогодний подарок от губернатораФото: Анна СЕМИНА

Фото: Анна СЕМИНА

- Мы его положили специально для того, чтобы работая за компьютером дети не сильно уставали, - подчеркивает Костенко.

А еще в подарочном наборе есть сюрприз. Его лично продемонстрирует губернатор Виктор Томенко во время первого новогоднего представления. Эти подарки получат около 180 тысяч школьников со всего краю. Это учащиеся с 1 по 4 класс общеобразовательных организаций, дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей, а также дети, нуждающиеся в социальной поддержке.

Новогодний подарок от губернатора Фото: Анна СЕМИНА

Новогодний подарок от губернатораФото: Анна СЕМИНА

Фото: Анна СЕМИНА

Планируется, что окружные губернаторские елки в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске и Новоалтайске посетят более 62 тысяч ребят.

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