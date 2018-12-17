2018-12-17T13:14:44+03:00
Общество

56 домов, детсады, школы и больницы остались без отопления в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Сегодня, 17 декабря, с 15.30 до 23 часов в Барнауле проводят ремонт тепловой сети на проспекте Калинина, 14.

В связи с этим под отключение попали 56 многоквартирных жилых домов, три больницы, две школы, пять детских садов.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, повреждение на трубопроводе энергетики обнаружили еще в минувшую пятницу, 14 декабря. Но ремонт по согласованию с администрацией города решили перенести на 17 декабря (при этом на выходных контролировали ситуацию).

- Причиной переноса стало то, что температура 17 декабря не опустится ниже -12 градусов. Это позволит не допустить заметного снижения температуры в помещениях и перемерзания систем отопления, - рассказали в СГК.

Работы идут на алле между четной и нечетной сторонами пр. Калинина. Отмечается, что для откачки воды потребуется протягивать шланги в канализационные колодцы через проезжую часть, что потребует ограничения движения. В связи с этим возможны пробки.

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