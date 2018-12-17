2018-12-17T11:01:35+03:00
Общество

Необычное фото: трамвай с колесами от автомобиля

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Типичный Бийск"Скриншот с паблика "Типичный Бийск"
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В паблике «Типичный Бийск» выложили необычное фото: рядом с рельсами стоит трамвай на колесах от автомобиля. Подпись под снимком гласит – мол, такие гибриды будут ходить после банкротства трамвайного управления.

«Бийский рабочий» уверяет – это, конечно же, шутка. Но изображение – подлинное, это не фотомонтаж. А сделал снимок в 2012 году бийчанин Игорь Савин. По его словам, таким образом транспортировали вагоны в Бийск из Барнаула.

- В один из морозных дней это чудо, сделанное на тогда еще существовавшем «Алтайэлектротрансе», привезли в Бийск. Пневмоколесная тележка цепляется дышлом к КамАЗу, в кузов которого укладываются штатные тележки трамвая (кстати, вместе они весят девять тонн), и хорошо нагруженный КамАЗ уверенно тянет за собой сильно облегченный без тележек вагон по трассе, - поясняет Иван Савин.

Напомним, что в Бийске начата процедура банкротства трамвайного управления. А фото стало печальной шуткой по поводу этой ситуации.

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