2018-12-17T10:17:22+03:00
Общество

Алтай-Кокс провел олимпиаду для школьников

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс провел олимпиаду для школьниковАлтай-Кокс провел олимпиаду для школьниковФото: предоставлено пресс-службой
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Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) совместно с Кузбасским государственным техническим университетом (КузГТУ) и при поддержке отдела образования Заринска провел школьную олимпиаду по химии.

Победу одержала Анастасия Колесова из школы №15. Второе место разделили Анастасия Аксенова (школа №15) и Артем Прудников (лицей «Бригантина»). Третье место – у Владислава Смоленцева (школа №15). Победителям и призерам олимпиады вручили подарки Алтай-Кокса.

В олимпиаде приняли участие 28 старшеклассников с высокими оценками по химии из школ города Заринска. Преподаватели КузГТУ подготовили задания, которые требовали не только отличных знаний школьной программы, но и аналитических способностей.

Совместный профориентационный проект Алтай-Кокса, ведущего технического вуза и заринских школ позволит ученикам с высокой успеваемостью по химии получить дополнительные знания и преимущества при поступлении в КузГТУ на специальности, востребованные на заводе. Затем они могут стать участниками целевой корпоративной программы «Студент Алтай-Кокса», которая предполагает выплату стипендий, прохождение практики, трудоустройство на предприятие и возможности карьерного роста.

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