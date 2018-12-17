Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в убийстве

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-17T10:09:06+03:00

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Житель Новоалтайска ответит в суде за убийство знакомого, которое он совершил после незначительной ссоры после совместного распития алкогольных напитков.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло 29 сентября 2018 года. Компания отмечала день рождения сожительницы обвиняемого. У них в гостях находился сосед, который и стал жертвой преступления.

Мужчины поссорились из-за того, что сосед, не захотел вернуть деньги, которые ему дали на выпивку. В результате обвиняемый взял кухонный нож, и нанес 41-летнему мужчине несколько ударов в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый под тяжестью доказательств полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.