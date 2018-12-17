2018-12-17T09:27:37+03:00
Звезды

Книгу о Марке Юдалевиче презентуют в стиле бала горных инженеров

Попасть на необычное представление можно совершенно бесплатно
Анна СЕМИНА
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Книга "Марк Юдалевич"Книга "Марк Юдалевич"Фото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле в четверг, 20 декабря, состоится презентация книги «Марк Юдалевич» в рамках серии «Алтай. Судьба. Эпоха».

Выход книги приурочили к 100-летию алтайского писателя. Ее автором является Елена Балакина, доцент педагогического университета, председатель Алтайского отделения научно-образовательного общества России.

- В основу биографической части легли воспоминания Марка Иосифовича Юдалевича, которые были записаны на аудиокассеты и затем расшифрованы Еленой Балакиной в 2001-2003 годах, - рассказывают в пресс-службе министерства культуры региона.

Причем фрагменты писем опубликованы в книге с сохранением стиля и содержания источника. По ходу издания можно будет узнать много ранее неизвестных фактов о жизни Юдалевича.

Презентация книги состоится в библиотеке имени Шишкова. Ее проведут в стилизации бала горных инженеров. Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный. Кстати, все желающие смогут приобрести книгу.

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