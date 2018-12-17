Книгу о Марке Юдалевиче презентуют в стиле бала горных инженеров
В Барнауле в четверг, 20 декабря, состоится презентация книги «Марк Юдалевич» в рамках серии «Алтай. Судьба. Эпоха».
Выход книги приурочили к 100-летию алтайского писателя. Ее автором является Елена Балакина, доцент педагогического университета, председатель Алтайского отделения научно-образовательного общества России.
- В основу биографической части легли воспоминания Марка Иосифовича Юдалевича, которые были записаны на аудиокассеты и затем расшифрованы Еленой Балакиной в 2001-2003 годах, - рассказывают в пресс-службе министерства культуры региона.
Причем фрагменты писем опубликованы в книге с сохранением стиля и содержания источника. По ходу издания можно будет узнать много ранее неизвестных фактов о жизни Юдалевича.
Презентация книги состоится в библиотеке имени Шишкова. Ее проведут в стилизации бала горных инженеров. Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный. Кстати, все желающие смогут приобрести книгу.