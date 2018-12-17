2018-12-17T08:25:49+03:00
Общество

«На «Лабутенах»: у компании конфисковали 608 пар модной обуви с товарным знаком «Christian Louboutin»

САПОЖКОВА Александра
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Вся обувь, маркированная товарным знаком «Louboutin», а это 608 пар, конфискованаВся обувь, маркированная товарным знаком «Louboutin», а это 608 пар, конфискованаФото: предоставлено пресс-службой
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Компания «Базис» задекларировала обувь, имеющую маркировку, сходную с товарным знаком «Christian Louboutin». Нарушение выявила Рубцовская транспортная прокуратура. Теперь компании грозит штраф.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, у компании нет лицензионного соглашения с правообладателем на использование этого товарного знака. И в случае введения «Базисом» в оборот контрафактной модной обуви потенциальный ущерб компании «Christian Louboutin» составит 97 млн 280 тыс. рублей.

- Арбитражный суд Алтайского края привлек компанию к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака), - рассказали в транспортной прокуратуре.

Теперь «Базису» предстоит заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Вся обувь, маркированная товарным знаком «Louboutin», а это 608 пар, конфискована.

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